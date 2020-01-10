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Джошуа: Я одинаков на ринге и за его пределами

Бокс
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Также он рассказал, как справляется с давлением

Джошуа: Я одинаков на ринге и за его пределами
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Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Джошуа (23-1, 21 КО) говорит, что в нем живет страсть к боям.

"Как же я справляюсь со всей этой ответственностью и давлением? Преданность. Когда ты посвящаешь себя себе, ты способен отдавать почему-то все свои силы.

Я боец. Даже когда я перестану биться, во мне все равно останется страсть к боям. Я действительно не надеваю маску для боя. Я абсолютно одинаков как в ринге, так и за его пределами", - заверил Джошуа Sky Sports.

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В статье: Энтони Джошуа
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