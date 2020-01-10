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Финальный бой WBSS Бриедис — Дортикос состоится 21 марта

Бокс
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Об этом сообщила Всемирная боксёрская суперсерия

Финальный бой WBSS Бриедис — Дортикос состоится 21 марта
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Всемирная боксёрская суперсерия (WBSS) объявила дату финального боя турнира в первом тяжёлом весе между чемпионом мира по версии IBF Юниером Дортикосом и экс-чемпионом мира Майрисом Бриедисом.

Поединок состоится 21 марта в Риге (Латвия), сообщает официальный сайт WBSS.

Дортикос завоевал пояс по версии IBF в ходе турнира, когда в полуфинальном бою справился с Эндрю Табити. Что касается Бриедиса, то он в полуфинале получил пояс по версии WBO, нокаутировав Кшиштофа Гловацки. Но позже Майриса лишили титула за отказ провести немедленный реванш с поляком.

Напомним, Всемирная боксёрская серия заканчивает второй сезон. В первом сезоне WBSS один из турниров также проходил в первом тяжёлом весе. Первым чемпионом WBSS в этом дивизионе стал Александр Усик.

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В статье: Майрис Бриедис Юниер Дортикос
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