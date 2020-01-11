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В ТОП 100 боксеров всех времен попали два украинца

Бокс
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Кличко и Усик вместе с лучшими

В ТОП 100 боксеров всех времен попали два украинца
UA-Футбол
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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, украинская легенда бокса Владимир Кличко и абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) попали в число ста лучших боксеров планеты всех времен.

Так, наши боксеры разделили 37 и 100 места соответственно. Лучшим специалисты WBN назвали американца Флойда Мейвезера, второе место у филиппинца Менни Пакьяо, тройку замкнул аргентинский спортсмен Карлос Монзон.

Вашему вниманию места всех украинских боксеров, которые вошли в рейтинг:

37. Владимир Кличко (Украина)

100. Александр Усик (Украина)

113. Василий Ломаченко (Украина)

139. Виталий Кличко (Украина)

354. Виктор Постол (Украина)

379. Кид Каплан (Украина)

808. Сергей Деревянченко (Украина)

933. Вячеслав Глазков (Украина)

960. Владимир Сидоренко (Украина)

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В статье: Виталий Кличко Владимир Кличко Александр Усик Василий Ломаченко
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