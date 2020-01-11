Промоутер Усика: Бой Джошуа с Александром произойдет и это факт

Промоутер украинского супертяжа Александра Усика (17-0, 13 КО) Александр Красюк сообщил о планах своего подопечного на будущее и прокомментировал его бой против чемпиона мира Энтони Джошуа (23-1, 21 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Если титул WBO освободится, то Александр Усик будет рад за него побоксировать. Тогда соперником точно станет не Чисора, а Джозеф Паркер. Ну а то, что бой Усика с Джошуа состоится, это факт. Вопрос лишь в том, будет ли это в следующем бою, или произойдет позже. Зависит от решения Энтони" - сказал Красюк.

Напомним, что ранее Усик "подколол" Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО) в Instagram.