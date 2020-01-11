Хэвивейт в 2020-м: главные игроки и сценарии

Оригинал статьи – Рон Льюис, BoxingScene

Перевод и адаптация – Иван Мартынов, UA-Футбол

2020 год должен стать определяющим для нынешнего класса звезд супертяжелого веса. Время идет, и если большая тройка в составе Энтони Джошуа, Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри не соберется вместе в течение следующих 12-18 месяцев, следует усомниться в том, что мы когда-либо увидим свежие мегафайты от лидеров хэвивейта.

На первый взгляд, чемпион WBC Уайлдер, обладатель поясов WBA, WBO, IBO и IBF Джошуа, и "линейный" чемпион Фьюри находятся в расцвете своих карьер. Самому возрастному из них только 34 – для супертяжелого веса это все еще период молодости, поэтому сложно представить, что в ближайшие два года на верхушке дивизиона произойдут кардинальные перемены.

Джошуа неоднократно говорил о своей готовности задержаться на ринге еще на пять лет, но видят ли Уайлдер и Фьюри себя в боксе в 2025 году? Пятилетнее правление Уайлдера по линии WBC время от времени преследовали травмы, а непредсказуемый Фьюри может как завершить карьеру на следующей неделе, так и остаться в спорте на ближайшие 10 лет.

Уайлдер и Фьюри проведут реванш 22 февраля. Поговаривают и о третьем бое, который принесет этой парочке еще больше денег и финансовое благополучие на несколько поколений. Найдут ли они после трилогии мотивацию для новых вызовов? На этот вопрос ответа мы пока не знаем.

Предполагается, что за реванш Уайлдер и Фьюри гарантированно заработают 30 миллионов долларов, хотя стоит ожидать, что итоговая сумма будет гораздо большей. Они ожидают получить не меньше и за третий бой, который ориентировочно может состояться в сентябре этого года.

Поговорим о Джошуа. Ближайшее будущее британца связано с серией обязательных защит. Официальной информации еще нет, но все идет к тому, что Энтони в мае в Лондоне встретится с обязательным претендентом по линии IBF Кубратом Пулевым. Несмотря на громкие заявления Боба Арума, Пулев едва ли выглядит для Джошуа более угрожающе, чем его версия двухлетней давности, когда претендент перед боем в Кардиффе травмировал бицепс и не смог выйти на ринг. Перед тем боем букмекеры оценивали шансы Пулева 25 к 1, и хотя Джошуа с тех пор показал свою уязвимость, вряд ли болгарин в 39 лет сможет оказать чемпиону серьезное сопротивление.

Будет ли Джошуа драться с Александром Усиком после боя с Пулевым? Это будет зависеть от того, готов ли украинец уступить место в списке обязательных претендентов. Если же нет, то Джошуа потеряет пояс WBO, которая настаивает на том, что защиту своего титула британец должен провести до 4 июня.

В любом случае, маловероятно, что бой победителя трилогии Уайлдер – Фьюри против Джошуа состоится ранее первой половины 2021 года. Если кто-то из этой парочки к тому времени на 100% будет чемпионом мира, то у Джошуа такой гарантии нет, и главную угрозу правлению британца представляет Усик.

По слухам, промоутер двух боксеров Эдди Хирн решил разделить пояса между Джошуа и Усиком. Британец добровольно передаст титул WBO с перспективой объединительного боя. Два олимпийских чемпиона и два чемпиона мира в хэвивейте на 90-тысячном Уэмбли – этот бой точно станет главным событием года в мире единоборств.

Пройдемся по тем боксерам, которые постоянно находятся на виду, но все же до топ-3 пока не дотягивают. В то время как Диллиан Уайт готов с радостью согласиться на бой с любым чемпионом, большинство потенциальных соперников Фьюри, Уайлдера и Джошуа, похоже, больше заинтересованы в том, чтобы провести бой с Дереком Чисорой. Фаворитом считается Усик, причем нельзя исключать, что в бою с Чисорой на кону будет стоять вакантный пояс WBO.

Уайт, Чисора, Усик, Джозеф Паркер, Майкл Хантер, Энди Руис и Луис Ортис, вероятно, в ближайшие два года будут угрожающе посматривать на лидеров дивизиона, и если Руис уже смог подорвать авторитет одного из топов, то Усик только в начале этого пути, а Ортис, Уайт и Паркер попытаются вновь найти путь к горам, форсировать которые с первой попытки (а у кубинца их было даже две) им не удалось.

В то же время нельзя забывать о некоторых небитых проспектах, которые также ждут свой шанс. Все это делает конкуренцию в супертяжелом весе самой напряженной за несколько последних десятилетий.

На первом плане среди звезд Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро прямо сейчас находится поляк Адам Ковнацки, но Тони Йока, Джо Джойс, Филип Хргович, Иван Дычко и Магомедрасул Меджидов, побеждавший в любителях самого Джошуа, также постепенно прорываются вверх в рейтингах ведущих боксерских организаций.

Во втором дивизионе проспектов также есть за кем понаблюдать. Даниэль Дюбуа, Эфе Аджагба и Арсланбек Махмудов, который побил Меджидова в любителях и добился отличных результатов в Мировой серии бокса, имеют потенциал для подъема по ступенькам супертяжелого веса. В эту категорию можно включить и двух украинцев – Владислав Сиренко и Александр Захожий с послужным списком 13-0 и 22 нокаутами на двоих готовы в 2020-м выйти на новый уровень.