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Александр Гвоздик тренируется в ожидании новостей

Бокс
(1 голосов)

Украинец готовится

Александр Гвоздик тренируется в ожидании новостей
UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) на своей официальной странице в Instagram опубликовал фото с тренировки, подписав его словам "в ожидании новостей". Возможно скоро все болельщики украинского боксера узнают имя его следующего соперника.

Александр Гвоздик тренируется в ожидании новостей - изображение 1

Напомним, что свой последний бой Гвоздик проиграл россиянину Артуру Бетербиеву (15-0, 15 КО) и потерял чемпионский титул.

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В статье: Александр Гвоздик
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