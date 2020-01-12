Александр Гвоздик тренируется в ожидании новостей

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) на своей официальной странице в Instagram опубликовал фото с тренировки, подписав его словам "в ожидании новостей". Возможно скоро все болельщики украинского боксера узнают имя его следующего соперника.

Напомним, что свой последний бой Гвоздик проиграл россиянину Артуру Бетербиеву (15-0, 15 КО) и потерял чемпионский титул.