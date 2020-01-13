Фьюри на шоу Wrestlemania 36 проведет бой с экс-чемпионом UFC

Инсайдер Майкл Бенсон из TalkSport, ссылаясь на слова Фьюри, сообщает, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе 5 апреля на главном ежегодном шоу мирового рестлинга Wrestlemania встретится с бывшим чемпионом UFC Броком Леснаром, который является действующим чемпионом WWE.

В то же время ресурс WrestleVotes отмечает, что появление Фьюри на Wrestlemania состоится только в том случае, если британец 22 февраля в реванше побьет чемпиона WBC Деонтея Уайлдера (42-0-1, 41 КО). В случае неудачи боссы WWE не станут вкладывать деньги в раскрутку Тайсона.

Дебют Тайсона Фьюри в рестлинге состоялся в октябре 2019 года в Саудовской Аравии. Бывший соперник Владимира Кличко нокаутом побил Броуна Строумена.