Менеджер Паркера назвал условия, при каких Усик проведет бой с Паркером

Менеджер Джозефа Паркера Дэвид Хиггинс считает своего подопечного фаворитом в возможном бою с Александром Усиком:

"Говорят, что стиль определяет победителя и я уверен, что у Джозефа Паркера будет больше шансов против Усика, чем у Энтони Джошуа. Уверен, что Усик победит слишком крупного и медленного Джошуа. Паркер же быстрый боксер, не показавший свой потенциал.

Паркер сосредоточен только на следующем поединке, который состоится 29 февраля. Он должен победить. Джозеф сейчас в отличной форме и если он победит, то бой с Усиком окажется реален".

Напомним, что Усик и Паркер могут провести бой за титул чемпиона мира по версии WBO.