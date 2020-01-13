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Менеджер Паркера назвал условия, при каких Усик проведет бой с Паркером
Джозефу нужно победить в следующем поединке
Менеджер Джозефа Паркера Дэвид Хиггинс считает своего подопечного фаворитом в возможном бою с Александром Усиком:
"Говорят, что стиль определяет победителя и я уверен, что у Джозефа Паркера будет больше шансов против Усика, чем у Энтони Джошуа. Уверен, что Усик победит слишком крупного и медленного Джошуа. Паркер же быстрый боксер, не показавший свой потенциал.
Паркер сосредоточен только на следующем поединке, который состоится 29 февраля. Он должен победить. Джозеф сейчас в отличной форме и если он победит, то бой с Усиком окажется реален".
Напомним, что Усик и Паркер могут провести бой за титул чемпиона мира по версии WBO.