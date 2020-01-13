  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Уайлдер: У Фьюри подушки вместо кулаков
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уайлдер: У Фьюри подушки вместо кулаков

Бокс
(1 голосов)

Американец, считает, что ему по силам нокаутировать Тайсона

Уайлдер: У Фьюри подушки вместо кулаков
Новина українською

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер поделился мнением о предстоящем реванше с бывшим чемпионом мира британцем Тайсоном Фьюри. Ранее было подтверждено, что их второй поединок пройдёт в Лас-Вегасе 22 февраля.

"В первом бою я в какой-то момент просто перестал бить по корпусу. Не знаю, почему. Но в реванше я точно это буду делать, как и бить по другим открытым местам. Я постараюсь просто вырвать печень Фьюри. Я был агрессивен в первом поединке, также буду вести себя и в реванше. Фьюри обещает меня нокаутировать, но он просто смешит людей. У него подушки вместо кулаков, он никого не сможет отправить в нокаут", — приводит слова Уайлдера Boxingnews24.

В первом поединке Фьюри и Уайлдера была зафиксирована ничья.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...