Уайлдер: У Фьюри подушки вместо кулаков

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер поделился мнением о предстоящем реванше с бывшим чемпионом мира британцем Тайсоном Фьюри. Ранее было подтверждено, что их второй поединок пройдёт в Лас-Вегасе 22 февраля.

"В первом бою я в какой-то момент просто перестал бить по корпусу. Не знаю, почему. Но в реванше я точно это буду делать, как и бить по другим открытым местам. Я постараюсь просто вырвать печень Фьюри. Я был агрессивен в первом поединке, также буду вести себя и в реванше. Фьюри обещает меня нокаутировать, но он просто смешит людей. У него подушки вместо кулаков, он никого не сможет отправить в нокаут", — приводит слова Уайлдера Boxingnews24.

В первом поединке Фьюри и Уайлдера была зафиксирована ничья.