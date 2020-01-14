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Фьюри назвал Усика самым тяжелым соперником для Джошуа

Бокс
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Хьюи Фьюри (23-3, 13 КО) выделил украинца.

Фьюри назвал Усика самым тяжелым соперником для Джошуа
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Кузен Тайсона Фьюри считает, что Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) будет тяжело противостоять скорости и интеллекту Александра Усика (17-0, 13 КО), который осенью прошлого года дебютировал в супертяжелом весе.

"Это точно будет самый тяжелый бой для Джошуа. Александр Усик – это очень хороший боец. Но так ли он хорош в супертяжелом весе против супертяжей? Скоро мы это узнаем", - говорит Фьюри.

Ожидается, что в следующем бою Джошуа встретится с обязательным претендентом от IBF Кубратом Пулевым, а Усик проведет бой с Дереком Чисорой или Джозефом Паркером.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Тайсон Фьюри на шоу Wrestlemania 36 проведет бой с экс-чемпионом UFC.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Хьюи Фьюри
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Источник:
Vringe.com
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