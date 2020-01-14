Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик поддержал Ломаченко после скандальных видео
Александр Усик (17-0, 12 КО) выступил за своего друга.
На прошлой неделе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) в Instagram опубликовал провокационное видео в поддержку православья с российским спецназом и благодарностью «вежливым людям».
Позже чемпион мира в легком весе объяснился перед фанатами, заявив, что суть его видео была не в людях с триколором.
Усик в Instagram напомнил, что Ломаченко за карьеру выиграл бесчисленное количество медалей, и за каждой из них выходил под флагом Украины.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...