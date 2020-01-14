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Усик поддержал Ломаченко после скандальных видео

Бокс
(6 голосов)

Александр Усик (17-0, 12 КО) выступил за своего друга.

Усик поддержал Ломаченко после скандальных видео
Новина українською

На прошлой неделе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) в Instagram опубликовал провокационное видео в поддержку православья с российским спецназом и благодарностью «вежливым людям».

Позже чемпион мира в легком весе объяснился перед фанатами, заявив, что суть его видео была не в людях с триколором.

Усик в Instagram напомнил, что Ломаченко за карьеру выиграл бесчисленное количество медалей, и за каждой из них выходил под флагом Украины.

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В статье: Александр Усик Василий Ломаченко
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