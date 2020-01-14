Поветкин проведет бой с Уайтом

Промоутер Александра Поветкина (35-2, 24 КО) Андрей Рябинский подтвердил, что следующим соперником россиянина станет британец Диллиан Уайт (27-1, 18 КО). Вне зависимости от результата этого боя Поветкин в 2020 году проведет реванш с Майклом Хантером (18-1-1, 12 КО).

Ожидается, что бой Поветкин – Уайт состоится 18 апреля в Лондоне или Манчестере.

Поветкин в декабре прошлого года свел вничью поединок с Хантером, а Уайт в тот же вечер неубедительно победил Мариуша Ваха.

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