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Хирн предложил Руису провести поединок с Уайтом

Бокс
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Теперь все зависит от мексиканца

Хирн предложил Руису провести поединок с Уайтом
Новина українською

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн намерен организовать поединок между экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руисом и бывшим временным чемпионом мира по версии WBC Диллианом Уайтом.

Функционер предложил Руису семизначный гонорар за бой с Уайтом, сообщает на своей странице в "Твиттере" обозреватель Майк Коппинджер. Точная сумма контракта не указывается. При этом Хирн хочет устроить бой Руиса и Уайта или 28 марта, или в первые недели апреля в Великобритании.

Энди Руис предыдущий поединок провёл на вечере бокса в Саудовской Аравии. Тогда он решением судей проиграл в повторной встрече Энтони Джошуа и утратил звание чемпиона мира. Диллиан Уайт выступил на том же турнире, победив Мариуша Ваха.

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В статье: Дана Уайт Эдди Хирн Энди Руис
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