Руису предлагают большие деньги за бой с Уайтом

Инсайдер The Athletic Майк Коппинджер сообщил, что Эдди Хирн предложил Руису в марте-апреле в Великобритании провести бой с Диллианом Уайтом (27-1, 18 КО).

Согласно информации источника, за бой на Туманном Альбионе Хирн готов заплатить Руису семизначный гонорар в долларах США.

Руис в декабре прошлого года в Саудовской Аравии единогласным решением судей проиграл в реванше с Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и расстался с титулами WBA, WBO и IBF.

ESPN Mexico отмечает, что Руис до сих пор не вернулся в зал, а потому его камбэк на ринг вряд ли состоится раньше мая или даже июня.

Ранее UА-Футбол сообщал, что на бой с Диллианом Уайтом претендует Александр Поветкин.