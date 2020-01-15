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Руису предлагают большие деньги за бой с Уайтом
Энди Руис (33-2, 22 КО) узнал имя потенциального соперника.
Инсайдер The Athletic Майк Коппинджер сообщил, что Эдди Хирн предложил Руису в марте-апреле в Великобритании провести бой с Диллианом Уайтом (27-1, 18 КО).
Согласно информации источника, за бой на Туманном Альбионе Хирн готов заплатить Руису семизначный гонорар в долларах США.
Руис в декабре прошлого года в Саудовской Аравии единогласным решением судей проиграл в реванше с Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и расстался с титулами WBA, WBO и IBF.
ESPN Mexico отмечает, что Руис до сих пор не вернулся в зал, а потому его камбэк на ринг вряд ли состоится раньше мая или даже июня.
Ранее UА-Футбол сообщал, что на бой с Диллианом Уайтом претендует Александр Поветкин.