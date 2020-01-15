Арум: Бой Ломаченко - Лопес состоится до конца мая

Промоутер Top Rank Боб Арум рассказал, что бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом точно состоится и, скорее всего, пройдет в Нью-Йорке. Слова Арума приводит Boxing Scene:

"Бой Ломаченко – Лопес уже утвержден. Они оба согласны. Но сейчас вопрос в том, где провести поединок и на каких условиях. У нас есть предложения з-за океана. Но Madison Square Garden сделал большое предложение. Что я точно могу сказать – бой пройдет до конца мая".

Напомним, что в случаи победы, украинец станец абсолютным чемпионом мира, тогда как американец даже в случае победы не отберет титул франчайзингового чемпиона WBC.