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Арум: Бой Ломаченко - Лопес состоится до конца мая

Бокс
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Madison Square Garden сделал большое предложение

Арум: Бой Ломаченко - Лопес состоится до конца мая
Новина українською

Промоутер Top Rank Боб Арум рассказал, что бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом точно состоится и, скорее всего, пройдет в Нью-Йорке. Слова Арума приводит Boxing Scene:

"Бой Ломаченко – Лопес уже утвержден. Они оба согласны. Но сейчас вопрос в том, где провести поединок и на каких условиях. У нас есть предложения з-за океана. Но Madison Square Garden сделал большое предложение. Что я точно могу сказать – бой пройдет до конца мая".

Напомним, что в случаи победы, украинец станец абсолютным чемпионом мира, тогда как американец даже в случае победы не отберет титул франчайзингового чемпиона WBC.

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В статье: Василий Ломаченко Боб Арум Теофимо Лопес
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