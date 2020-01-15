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Энди Руис рассказал, когда вернется в ринг

Бокс
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Возвращение состоится не ранее мая

Энди Руис рассказал, когда вернется в ринг
Новина українською

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис планирует вернуться на ринг в конце весны или начале лета, сообщает ESPN Deportes. Об этом сообщили источники, близкие к команде боксёра.

В феврале Руис планирует вернуться к работе в зале. Он хочет провести следующий бой в мае или июне 2020 года.

Энди Руис предыдущий поединок провёл на вечере бокса в Саудовской Аравии. Тогда он решением судей проиграл в повторной встрече Энтони Джошуа и утратил звание чемпиона мира.

Ранее сообщалось, что глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн хочет организовать бой Руиса с бывшим временным чемпионом мира по версии WBC Диллианом Уайтом.Функционер предложил Руису семизначный гонорар за бой с Уайтом.

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В статье: Энди Руис
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