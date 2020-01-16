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Беспутин не признается в применении допинга
Александр Беспутин (14-0, 9 КО) уверяет в своей чистоте.
Накануне стало известно, что Беспутин после победного боя с Раджабом Бутаевым (12-1, 9 КО) провалил допинг-тест. В организме «обычного» чемпиона мира по версии WBA нашли следы лигандрола.
"Сейчас в данной ситуации разбираются адвокаты. Мы в себе уверены, я ничего не употреблял. Я сам не могу понять, откуда это и что, немного в шоке. Но моя совесть чиста", - заявил боксер.
Неназванный представитель команды Беспутина сообщил, что запрещенное вещество могло попасть в организм боксера вместе с едой.
Александр Беспутин принял решение вскрыть пробу «Б». Боксеру грозит лишение титула и временное отстранение.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Ломаченко во время боя Беспутина позвонил его тренеру и дал победный совет.