Беспутин не признается в применении допинга

Накануне стало известно, что Беспутин после победного боя с Раджабом Бутаевым (12-1, 9 КО) провалил допинг-тест. В организме «обычного» чемпиона мира по версии WBA нашли следы лигандрола.

"Сейчас в данной ситуации разбираются адвокаты. Мы в себе уверены, я ничего не употреблял. Я сам не могу понять, откуда это и что, немного в шоке. Но моя совесть чиста", - заявил боксер.

Неназванный представитель команды Беспутина сообщил, что запрещенное вещество могло попасть в организм боксера вместе с едой.

Александр Беспутин принял решение вскрыть пробу «Б». Боксеру грозит лишение титула и временное отстранение.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ломаченко во время боя Беспутина позвонил его тренеру и дал победный совет.