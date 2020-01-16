Беринчик узнал дату следующего боя

Промоутерская компания K2 Promotions Ukraine официально подтвердила, что бой Беринчика 22 февраля возглавит вечер бокса в Броварах. Имя соперника украинца будет названо позже.

На разогреве у Беринчика выступят Дмитрий Митрофанов, Максим Бурсак, Мишико Беселия, Юрий Вишняков, Василий Чеботарь и другие.

Беринчик в последнем бою в октябре прошлого года единогласным решением судей побил Патрисио Морено (26-4, 19 КО) и защитил пояс WBO International в легком весе.

Ранее Денис Беринчик поделился своими планами на 2020 год.