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Беринчик узнал дату следующего боя
Денис Беринчик (12-0, 7 КО) вернется на ринг в следующем месяце.
Промоутерская компания K2 Promotions Ukraine официально подтвердила, что бой Беринчика 22 февраля возглавит вечер бокса в Броварах. Имя соперника украинца будет названо позже.
На разогреве у Беринчика выступят Дмитрий Митрофанов, Максим Бурсак, Мишико Беселия, Юрий Вишняков, Василий Чеботарь и другие.
Беринчик в последнем бою в октябре прошлого года единогласным решением судей побил Патрисио Морено (26-4, 19 КО) и защитил пояс WBO International в легком весе.
Ранее Денис Беринчик поделился своими планами на 2020 год.
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