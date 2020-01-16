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Джошуа и Пулев будут драться в Стамбуле?

Бокс
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Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) может отбоксировать в турецком мегаполисе.

Джошуа и Пулев будут драться в Стамбуле?
Новина українською

Болгарский ресурс Btvnovinite сообщает, что бой чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа с обязательным претендентом Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО) состоится в мае в Стамбуле на стадионе местного футбольного клуба Бешикташ.

Пулев подтвердил эту информацию, поделившись ссылкой на новость в своем профиле в одной из социальных сетей.

В Великобритании склонны считать, что следующий бой Джошуа пройдет на родине, в США или Саудовской Аравии.

Энтони Джошуа в последнем бою единогласным решением судей побил Энди Руиса и снова стал чемпионом мира.

Кубрат Пулев в октябре по судейским запискам прошел Хьюи Фьюри и подтвердил свой статус обязательного претендента.

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В статье: Энтони Джошуа Кубрат Пулев
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