Джошуа и Пулев будут драться в Стамбуле?

Болгарский ресурс Btvnovinite сообщает, что бой чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа с обязательным претендентом Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО) состоится в мае в Стамбуле на стадионе местного футбольного клуба Бешикташ.

Пулев подтвердил эту информацию, поделившись ссылкой на новость в своем профиле в одной из социальных сетей.

It’s on Joshua vs Pulev May 2020 Istanbul ???????? pic.twitter.com/5kHB8gm00H