Джошуа и Пулев будут драться в Стамбуле?

Болгарский ресурс Btvnovinite сообщает, что бой чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа с обязательным претендентом Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО) состоится в мае в Стамбуле на стадионе местного футбольного клуба Бешикташ.

Пулев подтвердил эту информацию, поделившись ссылкой на новость в своем профиле в одной из социальных сетей.

It’s on Joshua vs Pulev May 2020 Istanbul ???????? pic.twitter.com/5kHB8gm00H — ???????????????? (@PSSpecial) 16 января 2020 г.

В Великобритании склонны считать, что следующий бой Джошуа пройдет на родине, в США или Саудовской Аравии.

Энтони Джошуа в последнем бою единогласным решением судей побил Энди Руиса и снова стал чемпионом мира.

Кубрат Пулев в октябре по судейским запискам прошел Хьюи Фьюри и подтвердил свой статус обязательного претендента.