Договорились о бое? Промоутер Усика провел переговоры с Хирном и Джошуа

На своей странице в Instagram Красюк отрапортовал о переговорах с Эдди Хирном и чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО). Нетрудно догадаться, что речь шла о бое с Александром Усиком (17-0, 13 КО), который является обязательным претендентом для Джошуа по линии WBO.

На данный момент все еще неизвестно, какой путь выберет Джошуа. Вероятней всего, британец проведет защиту титула IBF против Кубрата Пулева (28-1, 14 КО), а пояс WBO станет вакантным. Если все пойдет по планам Хирна и Красюка, то до конца 2020 года Джошуа и Усик могут провести объединительный поединок за три титула.

Ранее UA-Футбол сообщал, что следующий бой Энтони Джошуа может пройти в мае 2020 года на футбольной арене в Стамбуле.