Ломаченко поздравил Усика с 33-летием. ФОТО

"Сегодня исполнилось 33 года нашему Другу Александру Усику. С твоим днём дорогой! Гни свою линию и будь примером для нашего будущего поколения! Здоровья тебе крепкого, терпения и сил! Пусть всё твоё задуманное сбудется!", - написал Ломаченко в Instagram.

Исходя из написанного, Ломаченко пожелал Усику стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Реализовать эту цель Александр может в марте-апреле в бою с Дереком Чисорой или Джозефом Паркером. Ожидается, что на кону в этом поединке будет стоять вакантный пояс WBO.

Ранее UA-Футбол сообщал, что промоутер Усика в Лондоне провел переговоры с Энтони Джошуа.