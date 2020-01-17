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Ломаченко поздравил Усика с 33-летием. ФОТО

Бокс
(2 голосов)

Василий Ломаченко (14-1, 11 КО) адресовал другу приятные слова.

Ломаченко поздравил Усика с 33-летием. ФОТО
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"Сегодня исполнилось 33 года нашему Другу Александру Усику. С твоим днём дорогой! Гни свою линию и будь примером для нашего будущего поколения! Здоровья тебе крепкого, терпения и сил! Пусть всё твоё задуманное сбудется!", - написал Ломаченко в Instagram.

Исходя из написанного, Ломаченко пожелал Усику стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Реализовать эту цель Александр может в марте-апреле в бою с Дереком Чисорой или Джозефом Паркером. Ожидается, что на кону в этом поединке будет стоять вакантный пояс WBO.

Ранее UA-Футбол сообщал, что промоутер Усика в Лондоне провел переговоры с Энтони Джошуа.

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В статье: Александр Усик Василий Ломаченко
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