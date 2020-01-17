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МакГрегор нацелился на бой с Пакьяо

Бокс
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Экс-чемпион UFC хочет драться с главным ветераном профи-бокса.

МакГрегор нацелился на бой с Пакьяо
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МакГрегор летом этого года готов в бою с Мэнни Пакьяо открыть новую 60-тысячную арену клуба НФЛ Лас-Вегас Райдерс.

"Для меня будет честью участвовать в этом мероприятии. Я хотел бы стать первым бойцом, который будет сражаться на этой арене. С Пакьяо был бы великолепный бой, верно? Маленький мощный левша.

Я должен утрясти вопросы по весовой категории и другие моменты, но это то, что интересует меня. Без сомнений. Я всегда стремлюсь к звездам и более высоким целям", - приводит слова МакГрегора BoxingScene.

МакГрегор в субботу в Лас-Вегасе UFC 246 в бою с Дональдом Серроне выйдет в октагон впервые за 15 месяцев.

У Конора МакГрегора уже есть опыт боксерских поединков. В сентябре 2017 года ирландец техническим нокаутом проиграл Флойду Мейвезеру.

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В статье: Мэнни Пакьяо Конор Макгрегор
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