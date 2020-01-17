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МакГрегор нацелился на бой с Пакьяо
Экс-чемпион UFC хочет драться с главным ветераном профи-бокса.
МакГрегор летом этого года готов в бою с Мэнни Пакьяо открыть новую 60-тысячную арену клуба НФЛ Лас-Вегас Райдерс.
"Для меня будет честью участвовать в этом мероприятии. Я хотел бы стать первым бойцом, который будет сражаться на этой арене. С Пакьяо был бы великолепный бой, верно? Маленький мощный левша.
Я должен утрясти вопросы по весовой категории и другие моменты, но это то, что интересует меня. Без сомнений. Я всегда стремлюсь к звездам и более высоким целям", - приводит слова МакГрегора BoxingScene.
МакГрегор в субботу в Лас-Вегасе UFC 246 в бою с Дональдом Серроне выйдет в октагон впервые за 15 месяцев.
У Конора МакГрегора уже есть опыт боксерских поединков. В сентябре 2017 года ирландец техническим нокаутом проиграл Флойду Мейвезеру.