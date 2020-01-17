МакГрегор нацелился на бой с Пакьяо

МакГрегор летом этого года готов в бою с Мэнни Пакьяо открыть новую 60-тысячную арену клуба НФЛ Лас-Вегас Райдерс.

"Для меня будет честью участвовать в этом мероприятии. Я хотел бы стать первым бойцом, который будет сражаться на этой арене. С Пакьяо был бы великолепный бой, верно? Маленький мощный левша.

Я должен утрясти вопросы по весовой категории и другие моменты, но это то, что интересует меня. Без сомнений. Я всегда стремлюсь к звездам и более высоким целям", - приводит слова МакГрегора BoxingScene.

МакГрегор в субботу в Лас-Вегасе UFC 246 в бою с Дональдом Серроне выйдет в октагон впервые за 15 месяцев.

У Конора МакГрегора уже есть опыт боксерских поединков. В сентябре 2017 года ирландец техническим нокаутом проиграл Флойду Мейвезеру.