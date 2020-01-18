Джозеф Паркер своеобразно поздравил Александра Усика с Днем рождения. Фото

Новозеландский боксер, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер (26-2; 20 КО) с опозданием поздравил украинца Александра Усика (17-0, 13 КО) с Днем рождения. Соответствующее фото он выложил на своей официальной странице в Instagram:

"С Днем рождения, Усик. Скоро увидимся"

Напомним, что ранее сообщалось о возможной организации боя Усик - Паркер. Этот поединок состоится при условии отказа британца Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) от пояса чемпиона мира по версии WBO.