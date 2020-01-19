Тайсон Фьюри: Усика нет у моем списке, он ноунейм

Британский боксер, линейный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) прокомментировал свой возможный бой против украинского боксера Александра Усика (17-0, 13 КО). Его слова цитирует BoxingNews:

"Усика нет в моем списке. Он ноунейм. Наш бой никого не интересует. Усик не принесет никаких денег. Зачем мне драться с ним? Он маленький крузер, иностранец, плохо владеет английским. Это никому не интересно. Я хочу участвовать в крупных сражениях, которые будут интересны зрителям. Поединок с Усиком - не из их числа.

Даже после победы Усика над Джошуа наш бой не будет большим. Все равно он будет чужаком в западном мире. Чемпионские пояса вернулись на Запад. Здесь они и должны остаться. Чемпионы мира в супертяжелом весе должны представлять или Великобританию, или США.

Возможно, в Украине Усик - большая звезда, но британцев и американцев не интересует какой-то украинский боксер. Чемпион мира в хэвивейте должен быть с западного мира" - сказал Тайсон.

Напомним, что свой следующий бой Фьюри проведет 22 февраля против американца Деонтея Уайлдера (42-0-1; 41 КО) в США.