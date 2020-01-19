Деревянченко поднялся на первую позицию в рейтинге WBC, Усик уже второй

Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) занял первое место в обновленном рейтинге WBC. Отметим, что чемпионом мира в этой весовой категории является американец Жермал Чарло (30-0, 22 КО).

Также улучшил свои позиции наш супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО). Проведя лишь один бой в данной весовой категории он занимает второе место в рейтинге.

Еще один украинец Сергей Богачук (17-0, 17 КО) из 13 позиции переместился на 12 место.

Напомним, что ранее Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) рассказал о потенциальном бое против Александра Усика.