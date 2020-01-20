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Фьюри: Ломаченко не побьет Лопеса

Бокс
(2 голосов)

Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) дал неожиданный прогноз.

Фьюри: Ломаченко не побьет Лопеса
Новина українською

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе не считает Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) фаворитом в бою с Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).

"Комми крутой боец, а Лопес прошел сквозь него, как горячий нож сквозь масло. Он самый большой малыш, которого я когда-либо видел в жизни. Он словно супертяж на карликовых ножках. Никому в рамках легкого веса его не побить. Даже Ломаченко. Никому", - заявил Фьюри.

Ожидается, что бой Ломаченко – Лопес состоится в апреле-мае 2020 года, а на кону будут стоять титулы WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Тайсон Фьюри исключил возможность проведения боя с Александром Усиком.

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В статье: Василий Ломаченко Тайсон Фьюри Теофимо Лопес
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Источник:
Vringe.com
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