Фьюри: Ломаченко не побьет Лопеса

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе не считает Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) фаворитом в бою с Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).

"Комми крутой боец, а Лопес прошел сквозь него, как горячий нож сквозь масло. Он самый большой малыш, которого я когда-либо видел в жизни. Он словно супертяж на карликовых ножках. Никому в рамках легкого веса его не побить. Даже Ломаченко. Никому", - заявил Фьюри.

Ожидается, что бой Ломаченко – Лопес состоится в апреле-мае 2020 года, а на кону будут стоять титулы WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Тайсон Фьюри исключил возможность проведения боя с Александром Усиком.