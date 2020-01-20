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Спарринг-партнер Кличко вызвал на бой Усика

Бокс
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Филип Хргович (10-0, 8 КО) готов проверить себя на фоне Александра Усика (17-0, 13 КО).

Спарринг-партнер Кличко вызвал на бой Усика
Новина українською

Хргович считается одним из сильнейших проспектов супертяжелого веса. 27-летний хорват на новый уровень вышел в декабре прошлого года, когда в Саудовской Аравии нокаутировал Эрика Молину, известного по неудачным чемпионским боям с Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

"Почему бы мы нам не выяснить с Усиком, кто сильнее? Считаю, что могу его победить. В любом случае, надеюсь выйти в ринг против Александра – если не в этом году, то в следующем.

Уверен, что нашим пути с ним пересекутся. Кстати, в конце января собираюсь посетить Киев. Было бы неплохо посмотреть в глаза Усику и понять, хочет ли он нашего боя", - говорит Хргович.

Маловероятно, что бой Усик – Хргович состоится ранее 2021 года. На ближайшее время у Александра другие планы – бой с Дереком Чисорой и выход на чемпионский поединок с Джошуа.

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В статье: Александр Усик Филип Хргович
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Источник:
Братство Кличко
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