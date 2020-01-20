Фьюри: Уайлдер нокаутирует Джошуа за два раунда

Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) уверен, что его следующий соперник Деонтей Уайлдер (43-0-1, 41 КО) без проблем разберется с Энтони Джошуа (23-1, 21 КО). Слова британца приводит Bоxing News 24:

"Думаю, Уайлдер нокаутирует Джошуа в двух раундах. И это не критика Джошуа. Просто он будто пошит специально для Деонтея. Большой, тяжелый и двигается вперед. Если честно, я не считаю, что он здорово выступил против Энди Руиса в реванше.

Каждый раз, когда он поднимал ноги на одну секунду, то выглядел, как Бэмби на льду, и это было с Руисом, который был толст, как свинья".

Напомним, Фьюри заявил, что Ломаченко не побьет Лопеса.