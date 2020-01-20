  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Фьюри: Уайлдер нокаутирует Джошуа за два раунда
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фьюри: Уайлдер нокаутирует Джошуа за два раунда

Бокс
(1 голосов)

Тайсон сделал прогноз на возможный бой

Фьюри: Уайлдер нокаутирует Джошуа за два раунда
Новина українською

Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) уверен, что его следующий соперник Деонтей Уайлдер (43-0-1, 41 КО) без проблем разберется с Энтони Джошуа (23-1, 21 КО). Слова британца приводит Bоxing News 24:

"Думаю, Уайлдер нокаутирует Джошуа в двух раундах. И это не критика Джошуа. Просто он будто пошит специально для Деонтея. Большой, тяжелый и двигается вперед. Если честно, я не считаю, что он здорово выступил против Энди Руиса в реванше.

Каждый раз, когда он поднимал ноги на одну секунду, то выглядел, как Бэмби на льду, и это было с Руисом, который был толст, как свинья".

Напомним, Фьюри заявил, что Ломаченко не побьет Лопеса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...