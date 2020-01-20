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Фьюри хочет подписать контракт с UFC
Британец намерен провести поединок с одним из чемпионов UFC
Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) прокомментировал возможный переход в UFC. Слова боксера приводит портал bloodyelbow.com.
"Мне не хочется драться по правилам ММА, возиться на настиле и тому подобное. Но я бы подрался в маленьких перчатках с одним из чемпионов UFC. Можно сделать бой в клетке по правилам бокса. Думаю, что это было бы интересно.
Когда я побью Деонтея Уайлдера, мы с Дэйной Уайтом сядем и поработаем определенными цифрами и посмотрим, какой бой будет интересен. Мне интересен боец, доступный для поединка и готовый к тому, что чемпион мира по боксу надерет ему зад".