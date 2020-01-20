Уайлдер опубликовал проморолик посвященный реваншу с Фьюри

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер опубликовал в своём "инстаграме" проморолик, посвящённый грядущему реваншу с бывшим чемпионом мира Тайсоном Фьюри.

"У нас есть незаконченное дело, и в этот раз ты не поднимешься после того, как я уложу тебя", — написал Уайлдер.

Бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри запланирован на 22 февраля 2020 года. Поединок состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Это будет уже вторая схватка боксёров. Первый раз они встретились в 2018 году, тогда была зафиксирована ничья. При этом менеджеры боксёров уже заявили, что, независимо от исхода второй встречи, зрители увидят и третий бой.

Деонтей Уайлдер в предыдущем поединке нокаутировал Луиса Ортиса, а Тайсон Фьюри победил решением судей Отто Уаллина.