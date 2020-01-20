  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Уайлдер опубликовал проморолик посвященный реваншу с Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уайлдер опубликовал проморолик посвященный реваншу с Фьюри

Бокс
(1 голосов)

Бой состоится 22 февраля

Уайлдер опубликовал проморолик посвященный реваншу с Фьюри
Новина українською

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер опубликовал в своём "инстаграме" проморолик, посвящённый грядущему реваншу с бывшим чемпионом мира Тайсоном Фьюри.

"У нас есть незаконченное дело, и в этот раз ты не поднимешься после того, как я уложу тебя", — написал Уайлдер.

Бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри запланирован на 22 февраля 2020 года. Поединок состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Это будет уже вторая схватка боксёров. Первый раз они встретились в 2018 году, тогда была зафиксирована ничья. При этом менеджеры боксёров уже заявили, что, независимо от исхода второй встречи, зрители увидят и третий бой.

Деонтей Уайлдер в предыдущем поединке нокаутировал Луиса Ортиса, а Тайсон Фьюри победил решением судей Отто Уаллина.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...