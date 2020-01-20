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Фьюри отказался спарринговать с Джошуа

Бокс
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Тайсон хочет реального боя с Энтони

Фьюри отказался спарринговать с Джошуа
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Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри признался, что не хочет спарринговать с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе Энтони Джошуа в преддверии реванша с Деонтеем Уайлдером.

"Я не хочу спарринговать с Джошуа, потому что он и близко не похож на Деонтея Уайлдера. Я не хочу давать ему лишнюю информацию. Пусть он лучше увидит, что я перебоксирую его в реальном бою, а не в спарринге. Его время точно придёт", — приводит слова Тайсона Фьюри BoxingNews24.

Последний на текущий момент бой 31-летнего Фьюри состоялся в сентябре 2019 года. Британец победил шведа Отто Уаллина единогласным решением судей. Всего на его счету 30 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 29 побед (в том числе 20 нокаутом), а один поединок свёл вничью.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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