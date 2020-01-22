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Экс-соперник Ломаченко: Василий нокаутирует Лопеса

Бокс
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Энтони Кролла делает ставку на украинца.

Экс-соперник Ломаченко: Василий нокаутирует Лопеса
Новина українською

Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) в первой половине года определят абсолютного чемпиона мира в легком весе.

"Я думаю, поначалу поединок будет немного скрытным, но считаю, Ломаченко завладеет преимуществом после 3-4 раундов и уложит его позже.

Но считаю Лопеса квалифицированным бойцом. Я буду за него в боях с большинством легковесов мира. С таким ударом правой, который он нанес такому квалифицированную бойцу, как Комми, — он угроза любому", - говорит Кролла.

Кролла хорошо знаком с тяжестью кулаков Ломаченко. В апреле прошлого года бой с украинцев завершился для Энтони тяжелым нокаутом.

Ранее UA-Футбол сообщал, что бой Ломаченко – Лопес должен состояться до мая 2020 года.

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В статье: Василий Ломаченко Энтони Кролла Теофимо Лопес
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Источник:
Vringe.com
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