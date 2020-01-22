Экс-тренер Кличко опроверг нокаут в спарринге с Уайлдером

Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) недавно заявил, что Владимир Кличко несколько лет назад в спарринге «намертво вырубил» нынешнего чемпиона WBC Деонтея Уайлдера (42-0-1, 41 КО).

"Я тот, кто выбирал для Кличко спарринг-партнеров, включая и Уайлдера.

Кличко в спарринге отправил Уайлдера в нокаут? Нет, этого не было. Падал ли Уайлдер? Да, он падал", - приводит слова Бэнкса BoxingScene.

Ранее UA-Футбол сообщал, что сервис DAZN по-прежнему готов подписать контракт с Владимиром Кличко.