Руис расстался с тренером

Мэнни Роблес, под руководством которого Руис в июне прошлого года шокировал мир бокса победой над Энтони Джошуа, в интервью для TalkSport сообщил, что больше не сотрудничает с мексиканцем.

"Невероятно благодарен за тот опыт, который получил в 2019 году. Мы сотворили историю, и я благодарен за это. Хочу поблагодарить Руиса и его отца. Мы переписали историю", - сказал Роблес.

Руис в декабре прошлого года в реванше с Джошуа проиграл единогласным решением судей и расстался с титулами WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.

Энди Руис до сих пор не вернулся в зал, а потому его возвращение на ринг прогнозируется не ранее мая-июня 2020 года.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Руису предлагают большие деньги за бой с Уайтом.