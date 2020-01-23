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Фьюри: Я хочу, чтобы вы думали, что Уайлдер — лучший панчер в истории

Бокс
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Тайсон жаждет встречи с Деонтеем

Фьюри: Я хочу, чтобы вы думали, что Уайлдер — лучший панчер в истории
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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) признался, что хочет, чтобы люди считали чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера (42-0-1, 41 КО) величайшим боксером в истории.

"Я хочу, чтобы вы думали, что Уайлдер — лучший панчер в истории, величайший боксер в истории, самый лучший. Чтобы моя победа 22 февраля была еще слаще. Но когда я оглянусь назад и посмотрю на факты, то Уайлдер для меня будет просто еще одним бомжом с улицы, еще одной голой задницей в душе".

Фьюри намерен нокаутировать Уайлдера в реванше. Уайлдер признался, что закончит карьеру, если проиграет в реванше Фьюри.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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