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Бой Постола в Китае отменен из-за смертельной эпидемии

Бокс
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Виктор Постол (31-2, 12 КО) не выйдет на ринг на следующей неделе.

Бой Постола в Китае отменен из-за смертельной эпидемии
Новина українською

Постол 1 февраля в Китае должен был провести бой с чемпионом WBC и WBO в суперлегком весе Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО).

Теперь же промоутерская компания Top Rank официально объявила, что вечер бокса в Китае отменен в связи с эпидемией коронавируса, из-за которой погибли 25 человек.

«Самое главное – это здоровье и безопасность наших боксеров и всех тех, кто работает над этим событием. Мы надеемся, что ситуация скоро будет взята под контроль. С нетерпением ожидаем проведения мероприятий в Мишн Хиллз Хайкоу в самом ближайшем будущем», - говорит босс Top Rank Боб Арум.

Ранее UA-Футбол сообщал, что за бой с Рамиресом Виктор Постол должен был заработать 675 тысяч долларов.

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В статье: Виктор Постол Хосе Карлос Рамирес
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