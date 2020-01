Бой Постола в Китае отменен из-за смертельной эпидемии

Постол 1 февраля в Китае должен был провести бой с чемпионом WBC и WBO в суперлегком весе Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО).

Теперь же промоутерская компания Top Rank официально объявила, что вечер бокса в Китае отменен в связи с эпидемией коронавируса, из-за которой погибли 25 человек.

JUST ANNOUNCED: The Feb. 1 Junior Welterweight title fight between unified champ José Ramírez and Viktor Postol in has been postponed due to the coronavirus outbreak in China.

#RamirezPostol will be contested at a date and venue to be determined. Stay tuned for fight updates.