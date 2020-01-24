Руис хочет работать с тренером Гвоздика

Накануне стало известно, что Руис прекратил работать с Мэнни Роблесом, под руководством которого в июне прошлого года отправил в нокаут Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF. Реванш Руис провалил, проиграв Джошуа с разгромным счетом на судейских записках.

Как утверждает инсайдер The Athletic Майк Коппинджер, Руис на следующей неделе встретится с Тедди Атласом и обсудит потенциальное сотрудничество.

"Руис и сам признал тот факт, что он провалил подготовку к реваншу, прежде всего физическую подготовку. А Атлас известен тем, что требует от подопечных железную дисциплину, соблюдение установленных порядков, а также является отличным психологом", - отмечает Коппинджер.

Тедди Атлас в декабре 2018 года помог украинцу Александру Гвоздик завоевать пояс WBC в полутяжелом весе. Осенью прошлого года Гвоздик досрочно проиграл Артуру Бетербиеву и потерял титул.