  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Руис хочет работать с тренером Гвоздика
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Руис хочет работать с тренером Гвоздика

Бокс
(1 голосов)

Энди Руису (33-2, 22 КО) нужен Тедди Атлас.

Руис хочет работать с тренером Гвоздика
Новина українською

Накануне стало известно, что Руис прекратил работать с Мэнни Роблесом, под руководством которого в июне прошлого года отправил в нокаут Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF. Реванш Руис провалил, проиграв Джошуа с разгромным счетом на судейских записках.

Как утверждает инсайдер The Athletic Майк Коппинджер, Руис на следующей неделе встретится с Тедди Атласом и обсудит потенциальное сотрудничество.

"Руис и сам признал тот факт, что он провалил подготовку к реваншу, прежде всего физическую подготовку. А Атлас известен тем, что требует от подопечных железную дисциплину, соблюдение установленных порядков, а также является отличным психологом", - отмечает Коппинджер.

Тедди Атлас в декабре 2018 года помог украинцу Александру Гвоздик завоевать пояс WBC в полутяжелом весе. Осенью прошлого года Гвоздик досрочно проиграл Артуру Бетербиеву и потерял титул.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тедди Атлас Энди Руис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...