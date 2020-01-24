Постол набрал невероятную форму перед отмененным боем с Рамиресом. ФОТО

Промоутерская компания Top Rank сегодня официально объявила об отмене вечера бокса в Китае, центральным событием был бой между чемпионом WBC и WBO в суперлегком весе Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО) и украинцем Виктором Постолом.

"Мой бой против Хосе Карлоса Рамиреса за титулы чемпиона мира WBC и WBO перенесен из-за вспышки вируса в Китае.

Я провел отличный тренировочный лагерь и нахожусь в прекрасной форме. Очень жаль, что 2 февраля этот бой не состоится. Я хочу поблагодарить свою команду за мою подготовку. Жду с нетерпением новую дату и место боя. Благодарю всех за поддержку!", - написал Постол в Instagram и подтвердил свои слова фотографией, на которой сложно подсчитать все мышцы украинца.