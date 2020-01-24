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Постол набрал невероятную форму перед отмененным боем с Рамиресом. ФОТО
Виктор Постол (31-2, 12 КО) подходил к бою с максимальной готовностью.
Промоутерская компания Top Rank сегодня официально объявила об отмене вечера бокса в Китае, центральным событием был бой между чемпионом WBC и WBO в суперлегком весе Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО) и украинцем Виктором Постолом.
"Мой бой против Хосе Карлоса Рамиреса за титулы чемпиона мира WBC и WBO перенесен из-за вспышки вируса в Китае.
Я провел отличный тренировочный лагерь и нахожусь в прекрасной форме. Очень жаль, что 2 февраля этот бой не состоится. Я хочу поблагодарить свою команду за мою подготовку. Жду с нетерпением новую дату и место боя. Благодарю всех за поддержку!", - написал Постол в Instagram и подтвердил свои слова фотографией, на которой сложно подсчитать все мышцы украинца.
Мой бой против Хосе Карлоса Рамиреса за титулы чемпиона мира WBC и WBO перенесён из-за вспышки вируса в Китае. Я провёл отличный тренировочный лагерь и нахожусь в прекрасной форме. Очень жаль, что 2 февраля этот бой не состоится. Я хочу поблагодарить свою команду за мою подготовку. Жду с нетерпением новую дату и место боя. Благодарю всех за поддержку! Eng: my fight against Jose Carlos Ramirez for WBC and WBO titles has been postponed due to virus appeared in China recently. I had great camp and I came to fight in good shape. I feel sorry this fight is not going to happen on Feb 2nd. I would like to say many thanks to my team for all the work they have done in the camp. I’m looking forward to new fight date and venue. Thank you my fans for your support! @freddieroach @julian_chua @sportsciencelab @polishchuk2039 @vadimkteam @thekovalchuk @aleggator