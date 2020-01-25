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Энди Руис: Я мечтал быть первым мексиканским чемпионом мира в супертяжах

Бокс
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Комментарий от экс-чемпиона

Энди Руис: Я мечтал быть первым мексиканским чемпионом мира в супертяжах
UA-Футбол
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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, мексиканец Энди Руис (33-2, 23 КО) прокомментировал поражение от британца Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и назвал его основные причины. Его слова цитирует BoxingNews 24:

"Я мечтал о том, чтобы стать первым мексиканским чемпионом мира в супертяжелом весе. И я это сделал. Мне следовало тренироваться более настойчиво, прислушиваться к моим тренерам, отцу и членам команды. Конечно, если бы я подошел к бою сильнее, то мог бы победить. Хотя я и так принимал удары Джошуа. Он не причинил мне вреда, если не учитывать рассечение.

Я хочу, чтобы перед следующим большим боем вокруг меня было не так много людей. Были некоторые люди, которые просто хотели дружить со мной. Мне надо ответственно относиться к окружающим. Необходимо вернуться к работе и продолжать делать то, что я делал раньше. Мы будем тренироваться и следить за рационом. Мне кажется, что очень важно вести здоровый образ жизни и продолжать свое дело" - сказал Энди.

Напомним, что Энди Руис проиграл Энтони Джошуа в бою-реванше 7 декабря в Саудовской Аравии единогласным решением судей.

Отметим, что ранее Руис выражал желание работать с Тедди Атласом.

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