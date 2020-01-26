Украинцы Иван Редкач и Арнольд Хегай проиграли титульные поединки

Украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) уступил в бою за право драться за титул чемпиона мира. Наш боксер в главном событии вечера в Нью-Йорке проиграл бывшему чемпиону мира, американцу Дени Гарсии (36-2, 21 КО) единогласным решением судей 118-110; 117-111; 117-111.

Бой получился довольно односторонним, американец в чистую перебоксировал украинца и мог даже нокаутировать его, но решил спокойно довести поединок до логического завершения. Единственное, чем запомнился Редкач, так это тем, что в 10 раунде во время клинча укусил своего соперника за шею, а во время всего боя нанес много опасных движений головой, за что был неоднократно предупрежден рефери.

Таким образом, Гарсия получил право сразиться за титул чемпиона мира по версии WBC против своего соотечественника Эррола Спенса (26-0, 21 КО).

В андеркарте же главного боя выступил еще один украинец Арнольд Хегай (16-1-1, 10 КО), который также уступил единогласным решением судей в поединке против американца Стефана Фултона (18-0, 9 КО) за право выйти на бой против чемпиона мира по версии WBO.

Украинец неплохо себя показал, часто шел в рубку. Первые раунды он явно оставил за собой, но начиная с 4-5 трех минуток Хегай начал заметно подсаживаться, что позволило сопернику полностью перебоксировать его.

Таким образом, счет 116-112; 117-111; 117-111 подытожил бой и зафиксировал победу американца.