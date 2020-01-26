Тайсон Фьюри: Мне не нужно улучшать свою нокаутирующую мощь

Линейный чемпион мира в супертяжелом весе, британец Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) прокомментировал свое настроение перед боем против американского чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера (42-0-1; 41 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Мне не хватало газа, чтобы прочно поставить ноги на ринг и прикончить Уайлдера. У меня не было необходимой энергии и выносливости. Я долгое время был вне ринга. Я просто был в плохой форме. Вот и все. Не буду вам врать. Это правда. Мне не нужно улучшать нокаутирующую мощь. Мне нужно принять ее и раскрыть так, как мы раскрываем в себе любовь.

Недостаточно думать о том, что я могу победить, перебоксировав Уайлдера. Я хочу знать, что одержал победу в бою. Мне нужно убить его и завершить поединок досрочно. Оформить нокаут, сто процентов. Я понимаю и принимаю это.

Я выйду в ринг, осознавая, что не смогу победить судейским решением. Я должен нокаутировать его. Это справедливо. Если ты понимаешь, с какой чертовщиной тебе придется столкнуться, то сможешь к этому подготовиться. Если нет - может случиться всякое", - сказал Фьюри.

Напомним, что бой Уайлдер - Фьюри 2 состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (США).