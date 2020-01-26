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Промоутер Усика: Дату боя с Чисорой сообщим через четыре дня

Бокс
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Бой Усик - Чисора все ближе

Промоутер Усика: Дату боя с Чисорой сообщим через четыре дня
UA-Футбол
Новина українською

Промоутер украинского супертяжа Александра Усика (17-0, 13 КО) Александр Красюк в комментарий программы Большой бокс сообщил, что его подопечный проведет следующий бой против британца Дерека Чисоры (32-9, 13 КО), а дата поединка станет известна в ближайшее время.

"Путь такой: Джошуа сейчас проведет защиту с Пулевым, а Александр Усик встретится с Дереком Чисорой. Тем самым мы получим дополнительный объем аудитории для Усика, поскольку его успешное выступление в этом бою даст ему возможность стать еще более известным и привлечь еще больше внимания к своей персоне. Концепция сбора поясов сейчас выглядит для нас наиболее приоритетной.

По сей день мы не можем подтвердить дату боя Усик - Чисора, потому что у нас есть несколько обязательств, которыми мы занимаемся в данный момент. В течение трех-четырех дней будет принято окончательное решение по поводу даты, места и формата проведения этого поединка "- сказал специалист.

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В статье: Александр Усик Александр Красюк Дерек Чисора
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