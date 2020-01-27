Джошуа: Усик – лучший тяжеловес, которого мы когда-либо видели

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBA и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) намерн дать бой Александру Усику (17-0, 13 КО). Слова британца приводит WBN со ссылкой на Sky Sports:

"Усик – лучший тяжеловес, которого мы когда-либо видели. Я хочу подраться с ним в супертяжах. Люди говорят: "Он крузер". Он посмотрите, что сделал Эвандер Холифилд – невероятный боксер. Мы с Усиком в конце концов подеремся, по любому.

Кто скажет, что Усик не может решать большие задачи? Но прежде чем мы увидим его настоящий потенциал, он должен пройти через больших парней дивизиона. Когда он станет чемпионом, то я буду первым, кто даст ему бой".