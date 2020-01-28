Джошуа: В реванше верю в победу Фьюри

Уайлдер и Фьюри повторно выяснят отношения 22 февраля в Лас-Вегасе. Победитель покинет ринг с титулом WBC и приблизится к объединительному бою с Джошуа.

"Верю, что победит Фьюри. Он уже знает, что с Уайлдером нельзя терять фокус даже на секунду. Тому для победы хватает и одного попадания, как было, например, в бою с Луисом Ортисом. Но я все же считаю, что Фьюри – это далеко не Ортис. Он очень даже хитёр, он намного больше, он умеет работать вторым номером и здорово использует удары передней рукой. В него очень непросто попасть».

Тайсон дрался с Деонтеем несмотря на большой перерыв в карьере. Он возобновил выступления спустя 2,5 года вне ринга и провел парочку разминочных боев. Теперь же, считаю, он абсолютно другой человек. Он начинает этот год новым человеком с новой командой и c новым мышлением.

Все его психологические проблемы остались в прошлом. Он чувствует себя иначе. И, конечно же, он хочет стать новым чемпионом мира. Считаю, что если он сможет следовать плану на бой все 12 раундов, то одержит победу", - сказал Джошуа.

Первый бой между Уайлдером и Фьюри завершился ничьей. По ходу поединка британец дважды оказывался в нокдауне.