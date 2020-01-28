  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Пулев и Джошуа попросили перенести дедлайн по переговорам
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пулев и Джошуа попросили перенести дедлайн по переговорам

Бокс
(1 голосов)

Стороны обратились в IBF

Пулев и Джошуа попросили перенести дедлайн по переговорам
Новина українською

Команды чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и обязательного претендента по линии IBF Кубрата Пулева (28-1, 14 КО) никак не могут согласовать все детали по поводу грядущего боя.

Как сообщает ESPN, стороны обратились в IBF с просьбой перенести крайний срок переговоров по поединку. Как рассказал со-промоутер Пулева Джон Вирт из компании Epic Sports объяснил сложившуюся ситуацию тем, что "несколько стран интересуются поединком, но очень медленно проявляют инициативу".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа Кубрат Пулев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...