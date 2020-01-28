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Пулев и Джошуа попросили перенести дедлайн по переговорам
Стороны обратились в IBF
Команды чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и обязательного претендента по линии IBF Кубрата Пулева (28-1, 14 КО) никак не могут согласовать все детали по поводу грядущего боя.
Как сообщает ESPN, стороны обратились в IBF с просьбой перенести крайний срок переговоров по поединку. Как рассказал со-промоутер Пулева Джон Вирт из компании Epic Sports объяснил сложившуюся ситуацию тем, что "несколько стран интересуются поединком, но очень медленно проявляют инициативу".
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