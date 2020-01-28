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Фьюри: Не уверен, что Уайлдер - мужчина. Я пока не видел доказательств
Тайсон уверен в своей победе
Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) рассказал, как относится к чемпиону WBC Деонтею Уайлдеру (42-0-1, 41 КО). Британца цитирует TalkSport.
"Я не уверен, что Уайлдер - мужчина. Я пока не видел доказательств. Я его ненавижу, но уважаю. У него 10 защит титула, он превзошел Майка Тайсона и Леннокса Льюиса. Он проделал фантастическую работу в США, удерживая свой титул. Но ему нечего у меня забрать".
Ранее Фьюри назвал Уайлдера лучшим панчером в истории бокса.
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