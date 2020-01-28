Фьюри: Не уверен, что Уайлдер - мужчина. Я пока не видел доказательств

Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) рассказал, как относится к чемпиону WBC Деонтею Уайлдеру (42-0-1, 41 КО). Британца цитирует TalkSport.

"Я не уверен, что Уайлдер - мужчина. Я пока не видел доказательств. Я его ненавижу, но уважаю. У него 10 защит титула, он превзошел Майка Тайсона и Леннокса Льюиса. Он проделал фантастическую работу в США, удерживая свой титул. Но ему нечего у меня забрать".

Ранее Фьюри назвал Уайлдера лучшим панчером в истории бокса.