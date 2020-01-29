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Уайт: Усика в бою с Чисорой ждет сюрприз

Бокс
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Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) высказался о ближайшем бое Александра Усика (17-0, 13 КО).

Уайт: Усика в бою с Чисорой ждет сюрприз
Новина українською

Ожидается, что Усик в конце марта в Великобритании проведет бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Не исключено, что на кону в поединке будет стоять вакантный пояс WBO.

"Усик думает, что сможет переманеврировать Дерека, но если тот будет в форме и мотивирован (уверен, будет), то Усика ждет скверный сюрприз и тяжеленный бой ради победы. Я сказал бы ему прямо: ни в коем случае не недооценивай Чисору

100%, у Чисоры есть шансы на успех. Болею за него, так как у Усика были проблемы с практически пенсионером Уизерспуном. Ему пришлось набросать Чеззу миллион ударов, прежде чем тот скуксился", - заявил Уайт в интервью Sky Sports.

Ранее UA-Футбол сообщал, что украинец Виктор Выхрист объявил о переходе в профессиональный бокс.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора Диллиан Уайт
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