Чемпион WBC Деонтей Уайлдер хотел покончить жизнь самоубийством

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) сказал, что в прошлом имел серьезные психологические проблемы.

"У всех нас есть история из прошлого. Мы все пришли откуда-то, чтобы стать такими, какие мы сейчас. В 19 и 20 лет у меня было много трудностей в жизни. Моя дочь родилась с расщеплением позвоночника. Я просто был юношей, пытался жить в реальном мире.

У меня всегда были большие цели и большие мечты, мои мысли были о том, чтобы стать королем, но иногда жизнь может тебя осадить.

Пистолет лежал у меня на коленях, и я действительно думал о самоубийстве. Если свести счеты с жизнью, то тебе больше ни о чем не нужно волноваться. Тебя перестанут тревожить вещи, которые происходят в твоей жизни.

Вы не задумывались о том, как это повлияет на твою семью, дочь, других детей и так далее. С такими мыслями в голове вы просто становитесь эгоистами. Вы думаете только о боли, которую чувствуете в данный момент ", - сказал Уайлдер.