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Джошуа: Если бы все было в моих руках, то в 2020 я бы встретился с Усиком

Бокс
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Также чемпион хочет провести бой с победителем реванша Фьюри - Уайлдер

Джошуа: Если бы все было в моих руках, то в 2020 я бы встретился с Усиком
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Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа рассказал о желаемых соперниках на этот год.

"Для меня было бы лучше подраться с Фьюри и Уайлдером сейчас, пока у них нет поражений. Опыт поражения может раскрыть лучшее в бойце. Но с победителем их реванша я точно подерусь.

Если бы все было в моих руках, то в 2020 я бы встретился с Усиком и с победителем реванша Уайлдер – Фьюри", – сказал Джошуа.

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В статье: Энтони Джошуа
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