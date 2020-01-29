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Джошуа: Если бы все было в моих руках, то в 2020 я бы встретился с Усиком
Также чемпион хочет провести бой с победителем реванша Фьюри - Уайлдер
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа рассказал о желаемых соперниках на этот год.
"Для меня было бы лучше подраться с Фьюри и Уайлдером сейчас, пока у них нет поражений. Опыт поражения может раскрыть лучшее в бойце. Но с победителем их реванша я точно подерусь.
Если бы все было в моих руках, то в 2020 я бы встретился с Усиком и с победителем реванша Уайлдер – Фьюри", – сказал Джошуа.
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