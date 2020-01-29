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Уайлдер рассказал о психологическом настрое на бой с Фьюри

Бокс
(2 голосов)

Он не собирается расслабляться

Уайлдер рассказал о психологическом настрое на бой с Фьюри
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Чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал предстоящий реванш с Тайсоном Фьюри.

"Я думаю, что это победа будет особенной, не такой, как остальные. У нас есть своя история, которая завершилась спорной ничьей.

Считаю Тайсона братом по эпохе. Другие бойцы не хотят расслабляться и веселиться. Мы же оба можем наслаждаться тем, что делаем каждый день.

Все знают, что если я выйду драться, то не будет никаких игр. Сегодня можно подурачиться, но на ринг я выйду с психологией киллера", – сказал Уайлдер.

Напомним, что реванш состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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Источник:
boxingnews24.com
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